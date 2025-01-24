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Военная операция на Украине ,  
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В Курске при падении обломков сбитого дрона были повреждены четыре дома

Мэр Куцак: в Курске при падении обломков сбитого дрона повреждены четыре дома
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Курском сбит украинский беспилотник, сообщил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков были повреждены четыре домовладения. Глава города опубликовал фото одного из домов, на котором видно пробитую в стене дыру.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Поздно вечером 23 января и ночью беспилотники также атаковали Липецкую, Брянскую, Рязанскую и Тульскую области. В последней при падении обломков загорелась сухая трава.

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Курск дом Курская область беспилотники
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