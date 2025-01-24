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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другом

Нетаньяху заявил, что на Маска клевещут после схожего с фашистским приветствия
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
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Маска после жеста, похожего на нацистское приветствие, обвинили в антисемитизме. Нетаньяху на фоне этого заявил, что на бизнесмена клевещут, назвал его «большим другом Израиля» и поблагодарил за поддержку

Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другом
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На американского бизнесмена Илона Маска клевещут, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на фоне обвинений предпринимателя в нацистском приветствии.

Выступая на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды вскинул правую руку от сердца. Похожий жест использовали немецкие нацисты, его демонстрация запрещена в ряде стран, в том числе и в России. Маска за использование этого жеста раскритиковали. Например, исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала его «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах».

«На Илона Маска клевещут. Илон — большой друг Израиля», — написал Нетаньяху в соцсети Х.

Премьер отметил, что американский бизнесмен приезжал в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября, а также «неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону» от группировки и «режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство». Нетаньяху поблагодарил Маска за поддержку.

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
Политика

Сообщение премьера Израиля было ответом на пост самого Маска, в котором тот написал: «Радикальные левые действительно расстроены тем, что им пришлось потратить время на восхваление ХАМАС, чтобы назвать меня нацистом». Комментируя обвинения, бизнесмен ранее также отмечал, что ему надоели «нападки в стиле «вы все Гитлеры».

В ноябре 2023 года Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». На фоне этого его стали обвинять в антисемитизме. Маск сказал об этих обвинениях, что «нет ничего более далекого от правды». В январе 2024 года он вместе с сыном посетил музей на месте нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.

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София Земляных
Биньямин Нетаньяху Илон Маск США Израиль ХАМАС антисемитизм
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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