Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другом
На американского бизнесмена Илона Маска клевещут, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на фоне обвинений предпринимателя в нацистском приветствии.
Выступая на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды вскинул правую руку от сердца. Похожий жест использовали немецкие нацисты, его демонстрация запрещена в ряде стран, в том числе и в России. Маска за использование этого жеста раскритиковали. Например, исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала его «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах».
«На Илона Маска клевещут. Илон — большой друг Израиля», — написал Нетаньяху в соцсети Х.
Премьер отметил, что американский бизнесмен приезжал в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября, а также «неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону» от группировки и «режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство». Нетаньяху поблагодарил Маска за поддержку.
Сообщение премьера Израиля было ответом на пост самого Маска, в котором тот написал: «Радикальные левые действительно расстроены тем, что им пришлось потратить время на восхваление ХАМАС, чтобы назвать меня нацистом». Комментируя обвинения, бизнесмен ранее также отмечал, что ему надоели «нападки в стиле «вы все Гитлеры».
В ноябре 2023 года Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». На фоне этого его стали обвинять в антисемитизме. Маск сказал об этих обвинениях, что «нет ничего более далекого от правды». В январе 2024 года он вместе с сыном посетил музей на месте нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.
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