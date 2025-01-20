Маск на параде в Вашингтоне сделал жест, схожий с фашистским приветствием

Маск дважды вскинул руку от груди наверх, выступая перед сторонниками Трампа. Он поделился счастьем от победы республиканца и рассказал, что «человечество стояло на развилке»

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Миллиардер Илон Маск, выступая на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды сделал жест, схожий с традиционным фашистским приветствием.

Речь идет о римском салюте, при котором согнутая правая рука с ладонью в области сердца быстро разгибается вперед с распрямленной ладонью. Немецкие нацисты использовали похожий жест, при котором рука двигалась вперед из любого положения — демонстрация этого жеста в ряде стран, в том числе и в России, запрещена.

Выступление происходило на вашингтонском стадионе Capital One Arena. Маск заявил: «Вот как ощущается победа». Бизнесмен назвал победу Трампа на выборах не рядовым событием, а имеющим большое значение, поскольку голосование стало «развилкой на дороге человеческой цивилизации». «Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи», — добавил Маск.

Маск в последние годы выступал в поддержку праворадикальных движений, в частности, — немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»).

Перед выступлением Маска к присяге привели президента Дональда Трампа, после чего тот выступил с получасовой речью.

Среди прочего, Трамп пообещал отправку американских астронавтов на Марс для установки звездно-полосатого флага. «Мы будем следовать нашему Явному Предначертанию к звездам», — сказал политик, но не привел никаких деталей своих намерений.

В 2020 году Маск анонсировал первую отправку человека на Марс в 2026-м, а к 2050-му — 1 млн человек. Трамп утверждал, что основатель SpaceX обещал ему доставить американцев на Марс до конца его срока.