Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Маск назвал «грязными трюками» обвинения из-за жеста, который он использовал после инаугурации Трампа. Бизнесмен дважды вскинул руку с расправленной ладонью

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Предприниматель Илон Маск в ответ на обвинения в том, что он использовал похожий на фашистское приветствие жест на параде в честь инаугурации Дональда Трампа, заявил, что ему надоели нападки в духе сравнения с нацизмом Адольфа Гитлера, об этом он написал в Х.

«Честно говоря, им нужно [придумать] грязные трюки получше. Нападки в стиле «вы все Гитлеры» уже надоели», — написал он.

Маск, выступая на сцене на вашингтонском стадионе Capital One Arena, дважды вскинул правую руку от сердца. Немецкие нацисты использовали похожий жест, при котором рука двигалась вперед из любого положения — демонстрация этого жеста как нацистской символики в ряде стран, в том числе и в России, запрещена. Схожий жест с 1892 года использовали и в США во время клятвы на верность флагу. От так называемого салюта Беллами отказались в 1942-м.

Бизнесмен в своем выступлении назвал победу Трампа на выборах не рядовым событием, а имеющим большое значение, поскольку голосование стало «развилкой на дороге человеческой цивилизации». «Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи», — добавил Маск.

Бизнесмена раскритиковали за использование этого жеста. Например, исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала его «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах».

В ноябре 2023-го Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». На фоне этого его стали обвинять в антисемитизме. Маск сказал об этих заявлениях, что «нет ничего более далекого от правды». В январе 2024-го он вместе с сыном посетил музей на месте фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.