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Пригожин назвал различие между собой и Распутиным

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал различие между собой и Распутиным
По словам основателя ЧВК «Вагнер» он не останавливает кровь, как Распутин, а пускает ее. Пригожина сравнил с Распутиным журналист FT Тони Барбер, отметивший, что оба не занимали официальных должностей, но влияли на власти

Евгений Пригожин прокомментировал статью Financial Times (FT), в которой его сравнили с Григорием Распутиным во время правления Николая II. Заявление основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала его пресс-служба.

Пригожин признался, что не слишком знаком с историей Распутина, но знает, что он «останавливал кровь юного царевича заговорами». «Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — заявил он.

По словам Пригожина, смысл сравнения его с Распутиным «абсолютно понятен». «Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому все, что должны сейчас сделать американцы — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально», — считает он.

Журналист FT Тони Барбер, анализируя «рост влияния Евгения Пригожина», увидел сходства основателя ЧВК «Вагнер» с Распутиным. По его мнению, Пригожин также имеет влияние на российскую власть, хотя и не занимает официально высокой должности. Кроме того, он позволяет себе критиковать военное командование и власти, напоминает издание. FT также видит пересечение с Распутиным в непубличности проектов основателя ЧВК, который долгое время официально отрицал связь и с ней, и с Агентством интернет-исследований, которое ФБР называет «фабрикой троллей».

Разница между Пригожиным и Распутиным тоже очевидна, считают в FT. Например, Распутин считался святым старцем и имел влияние преимущественно не на Николая II, а на царицу в связи с болезнью их сына, цесаревича и наследника престола Алексея.

Пригожин опровергал наличие у него политических амбиций и электоральных планов, напоминает газета. В то же время в оборонном комитете Госдумы ранее предполагали, что ветераны «Вагнера», в том числе из бывших заключенных, могли бы послужить стране, в том числе в политике, отмечает FT.

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Теги
Яна Ломакина
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера США
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