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Финляндия пообещала не вступать в НАТО раньше Швеции

Глава МИД Финляндии заявил, что его страна вступит в НАТО одновременно со Швецией
Глава МИД Финляндии заявил, что Хельсинки и Стокгольм вместе подали заявки на вступление в НАТО и должны вместе стать членами альянса
Фото: Tomi Hanninen / EPA / ТАСС
Фото: Tomi Hanninen / EPA / ТАСС

С военной точки зрения важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно, поэтому Хельсинки не спешит присоединиться к альянсу. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит Yle.

«Мы вместе подали заявку на членство в НАТО, и мы также завершим этот процесс вместе», — сказал Хаависто. Он отметил военную необходимость одновременного вхождения двух стран в НАТО.

При этом, в случае членства в НАТО, Хаависто исключил получение Финляндией ядерного оружия.

Заявления Хаависто прозвучали на конференции «Народ и оборона». В этой же конференции приняли участие глава НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кристерссон в свою очередь анонсировал подключение Швеции к натовской системе ПРО в Европе, пишет газета Dagens Nyheter. Королевство должно внести свой вклад в НАТО «новыми возможностями», в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной, заявил Кристерссон. Он заявил о готовности Швеции принимать участие в воздушном патрулировании над странами Балтии, Исландии и над Черным морем.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Для вступление в НАТО необходимо согласие всех членов НАТО. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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