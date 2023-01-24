Пушилин сменил мэра Мариуполя

Константин Иващенко был назначен мэром Мариуполя в апреле прошлого года. Пушилин также произвел перестановки в администрации Новоазовского района ДНР

Олег Моргун (Фото: Олег Моргун / VK)

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Мариуполя Константина Иващенко. Новым мэром стал Олег Моргун.

Моргун до этого руководил администрацией Новоазовского района ДНР. На это место пришел Василий Овчаров. Соответствующие указы Пушилина датированы 22 и 23 января.

Иващенко был назначен руководителем мариупольской администрации 6 апреля 2022 года. До этого он был гендиректором завода «Азовмаш» и депутатом Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), главой политсовета которой является Виктор Медведчук (весной прошлого года деятельность ОПЗЖ была приостановлена из-за начала российской военной операции, а Медведчука в январе лишили украинского гражданства).

Пушилин опроверг перенос столицы ДНР из Донецка в Мариуполь Политика

В середине января Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не обсуждается. Так он ответил на данные телеграм-каналов о том, что это произойдет после окончания восстановления Мариуполя.

В общественной палате ДНР допускали, что на восстановление города уйдет от трех до пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин осенью говорил, что трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе могут выполнить за два года. На тот момент работы шли на 1250 объектах, были восстановлены 150 домов.

В ноябре 2022-го президент Владимир Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы».