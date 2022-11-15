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Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»
Мариуполь и Мелитополь получили почетное звание «Город воинской славы» по указу Путина
Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания «Город воинской славы», следует из указов, опубликованных на портале правовой информации.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — так обосновано присвоение званий в обоих документах.
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