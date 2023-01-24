Пригожин попросил США объяснить, «кого, когда и где» он дестабилизировал

Пригожин обратился к властям США с вопросом, «кого, когда и где» он дестабилизировализиро

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вновь обратился к властям США и попросил объяснить, в каких именно его действиях Вашингтон видит дестабилизацию. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин напомнил, что ранее написал открытое письмо в адрес координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби с вопросом, «какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, он не получил ответа, а власти США пытаются «обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности».

Говоря об идущих на Украине боевых действиях, Пригожин заявил, что он — «один их участников этой войны со стороны России, своей родины, интересы которой защищал, защищаю и буду защищать». «Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. <...> Кого, когда и где я дестабилизировал?», — задал он вопрос.

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