В Госдепартаменте США прокомментировали письмо Пригожина о ЧВК «Вагнер» в адрес Кирби

В Госдепе заявили, что США ответили на письмо Пригожина до его отправки

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин направил письмо с вопросом о преступлениях организации сразу после того, как Вашингтон рассекретил дополнительную информацию о ее деятельности и снимки, заявили в Госдепе США

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс (Фото: Reuters)

Вашингтон уже изложил причины решения причислить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» к транснациональным преступным организациям. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя открытое письмо основателя группы Евгения Пригожина координатору по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джону Кирби.

По его словам, Пригожин направил письмо Кирби «непосредственно сразу после того, как Белый дом рассекретил дополнительную информацию о деятельности ЧВК на Украине, о якобы «получении ею поддержки из КНДР» и о «дестабилизирующем влиянии «Вагнера» в других частях света».

«Мы подробно изложили свои обеспокоенности в связи с группой «Вагнер», рассекретили информацию и снимки», — сказал Прайс.

Ранее, 21 января, телеграм-канал пресс-службы Пригожина опубликовал письмо в адрес Кирби с вопросом о «преступлениях ЧВК».

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?» — задался Пригожин вопросом в письме.

За день до этого Кирби сообщил о квалификации властями США ЧВК «Вагнер» в качестве транснациональной преступной организации и анонсировал санкции. По его словам, организация «представляет трансконтинентальную угрозу».

В ответ на это Пригожин заявил, что теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — оценил он слова Кирби.

США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» в 2017 году, а в отношении ее основателя Пригожина — в 2016 году. В конце декабря 2022 года Минфин США наделил ЧВК статусом «конечного военного пользователя», что делает невозможным передачу ей технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования.