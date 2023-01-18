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Вучич раскритиковал ЧВК Вагнера за вербовку сербов

Александр Вучич раскритиковал ЧВК Вагнера за вербовку сербов
Президент Сербии обратил внимание на объявления в соцсетях на сербском языке с призывами вступить в ряды ЧВК Вагнера. Законодательство страны запрещает гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Europe)

Президент Сербии Александр Вучич осудил ЧВК Вагнера за попытку вербовки людей из его страны, сообщает Beogradska Nedelja.

Вучич обратил внимание на объявления в соцсетях на сербском языке с призывами вступить в ряды ЧВК Вагнера. «Почему вы, из Вагнера, кого-то из Сербии приглашаете, если знаете, что это против наших правил?» — поинтересовался Вучич.

Законодательство Сербии запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в других странах, наказание предусмотрено не только для участников боев, но и для «вербующих или поощряющих» такую деятельность.

На прошлой неделе советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Сербию выразил обеспокоенность тем, что ЧВК пытается вербовать бойцов в Сербии и других странах, что недопустимо. По его словам, Соединенные Штаты ведут работу по нейтрализации деятельности частной военной компании. «Я не знаю, есть ли опасения [в Сербии насчет ЧВК Вагнера], мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где [ЧВК] Вагнера активна, чтобы положить конец их деятельности», — говорил Шолле. ЧВК Вагнера находится под американскими санкциями с 2017 года.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что его частная военная компания «никогда не была в Сербии». «И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК «Вагнер» нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. При этом он пообещал в случае возникновения межнационального конфликта на территории США поучаствовать в нем. «Ждем от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение», — добавил бизнесмен.

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Елена Чернышова
Александр Вучич ЧВК Вагнера Сербия
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