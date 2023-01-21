Пригожин написал письмо в Белый дом с вопросом о «преступлениях ЧВК «Вагнер»

Пригожин написал в Белый дом письмо с вопросом о «преступлениях ЧВК»

США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и анонсировали дополнительные санкции. Пригожин на двух языках попросил прояснить, в каких преступлениях Белый дом обвиняет организацию

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом с просьбой прояснить, какие преступления совершала эта организация, в качестве адресата указан координатор совета нацбезопасности Джон Кирби. Два варианта документа на русском и английском языках опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Пригожина.

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер», — говорится в русскоязычном варианте письма Пригожина.

Кирби накануне сообщил о квалификации властями США организации Пригожина в качестве транснациональной преступной организации и анонсировал санкции от Минфина, которые будут опубликованы на следующей неделе. Он пояснил, что ЧВК Вагнера «представляют трансконтинентальную угрозу», в том числе из-за «продолжающейся серьезной преступной деятельности».

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — оценил Пригожин слова Кирби.

Американские санкции введены против ЧВК «Вагнер» с 2017 года, против Пригожина — с 2016 года (тогда он отрицал связь с ЧВК). В декабре прошлого года Минфин США ужесточил в отношении группы меры экспортного контроля — она получила статус «конечного военного пользователя», что делает невозможным передачу ей технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в январе говорил об обеспокоенности тем, что ЧВК «Вагнера» ведет в разных местах вербовку в свои ряды. «Мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где [ЧВК] «Вагнер» активна, чтобы положить конец их деятельности», — добавил он. «Должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины», — писала газета Politico со ссылкой на данные, полученные из дипломатической переписки.

Кремль назвал Пригожина бизнесменом, который «болеет душой за то, что происходит».