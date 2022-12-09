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Политика ,  
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Швеция заявила, что после вступления в НАТО усилит восточный фланг ЕС

Минобороны Швеции: после вступления в НАТО Стокгольм намерен усилить восточный фланг ЕС
Глава минибороны Швеции назвал членство страны в НАТО главным приоритетом правительства и пообещал, что после вступления в альянс Стокгольм увеличит передовое присутствие блока вдоль восточной границы ЕС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После вступления в НАТО Швеция будет стремиться «внести свой вклад в коллективную оборону», в том числе за счет увеличения передового присутствия альянса вдоль восточной границы ЕС, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

«Все суверенные страны должны быть в состоянии защитить себя, и я бы сказал, что существует большее понимание того, что нужно брать на себя больше национальных рисков», — заявил глава минобороны.

По его словам, членство в НАТО является главным приоритетом для нового правительства, которое было сформировано после парламентских выборов в сентябре. Он также отметил, что коллективная оборона НАТО, в рамках которой осуществляется противодействие нападению на входящие в альянс страны, «абсолютно необходима» в качестве сдерживающего фактора.

Говоря об увеличении оборонных расходов, Йонсон отметил, что Швеция планирует достичь поставленной НАТО цели довести ассигнования на оборону до 2% ВВП к 2026-28 году. Сейчас этот показатель в стране составляет около 1,3% ВВП.

Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО в мае, связав свое решение с началом военных действий России на Украине. Турция выступила против членства обеих стран, обвинив их в пособничестве терроризму. Причиной стало то, что в обеих странах находили убежище представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической. Хельсинки и Стокгольму пришлось заключить с Анкарой соглашение, в соответствии с которым они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами.

28 ноября министр иностранных дел Турции заявил, что и Швеции, и Финляндии еще нужно принять серию мер для выполнения этого соглашения, чтобы вступить в НАТО. «Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций и правовых норм», — уточнил Чавушоглу. По его словам, в основном претензии относятся к Швеции.

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3 ноября Стокгольм передал Анкаре члена РПК Махмута Тата, он подавал прошение о предоставлении убежища в Швеции в 2015 году, но получил отказ.



Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Анкара вряд ли ратифицирует заявку Швеции до конца года, а возможно, и до президентских выборов, которые пройдут в Турции в июне следующего года.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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