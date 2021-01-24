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Захарова пообещала вызвать в МИД дипломатов США из-за постов о протестах

Ее возмутила публикация американским посольством маршрутов митингов 23 января и слова о «походе на Кремль». В МИДе заявления дипломатов из США назвали вмешательством во внутренние дела России и подстрекательством
Фото: МИД России / Facebook
Фото: МИД России / Facebook

Американских дипломатов из посольства США вызовут в российский МИД из-за публикаций о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в программе «Соловьев Live».

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — сказала Захарова.

Ранее 22 января американское посольство предупредило граждан США, что на субботу во многих городах России запланированы несанкционированные митинги в поддержку одного из оппозиционных лидеров. При этом дипломаты опубликовали список городов, где пройдут акции, а также примерные маршруты протестующих.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам Захаровой, тот факт, что сотрудники посольства добавили в свое сообщение фразу о «походе на Кремль» является недопустимым. «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — добавила она.

В МИДе сообщение американских дипломатов назвали вмешательством во внутренние дела России. И заявили, что подобные заявления совпадают с доктриной США по «стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами» и пообещали ответную реакцию.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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23 января в посольстве США сообщили, что следят за ходом несогласованных митингов в России и осудили действия силовиков во время протестов. «Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России», — заявили в дипмиссии.

В субботу в разных городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии 17 января. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить ему условный срок на реальный. Суд над Навальным должен пройти 2 февраля.

Автор
Михаил Котляр
Мария Захарова МИД США протесты Алексей Навальный
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