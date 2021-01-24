Захарова пообещала вызвать в МИД дипломатов США из-за постов о протестах

Ее возмутила публикация американским посольством маршрутов митингов 23 января и слова о «походе на Кремль». В МИДе заявления дипломатов из США назвали вмешательством во внутренние дела России и подстрекательством

Фото: МИД России / Facebook

Американских дипломатов из посольства США вызовут в российский МИД из-за публикаций о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в программе «Соловьев Live».

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — сказала Захарова.

Ранее 22 января американское посольство предупредило граждан США, что на субботу во многих городах России запланированы несанкционированные митинги в поддержку одного из оппозиционных лидеров. При этом дипломаты опубликовали список городов, где пройдут акции, а также примерные маршруты протестующих.

По словам Захаровой, тот факт, что сотрудники посольства добавили в свое сообщение фразу о «походе на Кремль» является недопустимым. «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — добавила она.