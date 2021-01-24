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Отравление Навального ,  
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Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России

США осуждают применение силы российскими правоохранительными органами к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ 23 января. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России», — говорится в сообщении.

Также в Госдепе призвали освободить всех задержанных на несанкционированных акциях протеста, а также освободить оппозиционера Алексея Навального и начать расследование по факту его отравления.

МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

До этого посольство США заявило, что следит за ходом несогласованных митингов в российских городах. Там отметили, что США поддерживают право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений.

Ранее Министерство иностранных дел России раскритиковало американское посольство в Москве за то, что оно разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах. В сообщении дипмиссии были указаны города, где должны были состоятся акции протеста, в том числе время начала акций, а также примерные маршруты участников. В публикации посольство просило американских граждан избегать этих мест и проявлять бдительность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию «чистой воды вмешательство во внутренние дела». Позднее в российском МИДе заявили, что американское посольство подстрекает радикалов и пренебрегает дипломатическими нормами и правилами.

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Накануне ряде российских городов прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников к 00:00, всего в России были задержаны 3068 человек.

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