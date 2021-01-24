Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России

США осуждают применение силы российскими правоохранительными органами к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ 23 января. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России», — говорится в сообщении.

Также в Госдепе призвали освободить всех задержанных на несанкционированных акциях протеста, а также освободить оппозиционера Алексея Навального и начать расследование по факту его отравления.

До этого посольство США заявило, что следит за ходом несогласованных митингов в российских городах. Там отметили, что США поддерживают право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений.