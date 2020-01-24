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Политика ,  
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Боливия решила приостановить дипломатические отношения с Кубой

Поводом стал твит главы кубинского МИДа, назвавшего смену власти в Боливии «вульгарной ложью самопровозглашенного переворота». После отставки экс-президента Эво Моралеса его обязанности взяла на себя второй вице-спикер сената
Бруно Родригес Паррилья (Фото: Imago / ТАСС)

Власти Боливии временно прервали дипломатические отношения с Республикой Куба. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Боливии.

Такое решение власти приняли, сославшись на «недавние недопустимые высказывания» главы кубинского МИДа Бруно Родригеса Паррильи, а также в связи с постоянной враждебностью и «непрекращающимися оскорблениями [со стороны] Кубы [в адрес] конституционного правительства Боливии».

Согласно заявлению, Куба последовательно «подрывает двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, принципах невмешательства во внутренние дела, самоопределении народов и суверенном равенстве государств».

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Заявление последовало в связи с твитом Паррильи от 23 января, в котором он назвал смену власти в Боливии «вульгарной ложью самопровозглашенного переворота». По его словам, случившееся можно считать «еще одним примером подчинения США». Паррилья добавил, что должен объяснить своим согражданам, что из-за возвращения работающих в Боливии кубинцев медицинские услуги там не получат более 454 тыс. человек.

Как считает министр, в результате возвращения кубинского медперсонала домой почти 1 тыс. женщин не смогли получить специализированную помощь при родах, не состоялось более 5 тыс. хирургических вмешательств и 2,7 тыс. офтальмологических операций.

В ноябре прошлого года бывший президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов. Демонстранты обвинили его в фальсификации результатов выборов (по официальным данным, он набрал 47,7% голосов). Моралес бежал в Мексику, где получил политическое убежище. Позже прокуратура Боливии выдала ордер на его арест.

После его отставки второй вице-спикер сената Жанин Аньес объявила себя временно исполняющей обязанности президента. Конституционный суд Боливии одобрил переход полномочий к ней. Несколько стран, включая США и Россию, признал законность передачи власти Аньес.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Боливия, Эво Моралес, Куба
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