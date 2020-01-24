Боливия решила приостановить дипломатические отношения с Кубой
Власти Боливии временно прервали дипломатические отношения с Республикой Куба. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Боливии.
Такое решение власти приняли, сославшись на «недавние недопустимые высказывания» главы кубинского МИДа Бруно Родригеса Паррильи, а также в связи с постоянной враждебностью и «непрекращающимися оскорблениями [со стороны] Кубы [в адрес] конституционного правительства Боливии».
Согласно заявлению, Куба последовательно «подрывает двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, принципах невмешательства во внутренние дела, самоопределении народов и суверенном равенстве государств».
Заявление последовало в связи с твитом Паррильи от 23 января, в котором он назвал смену власти в Боливии «вульгарной ложью самопровозглашенного переворота». По его словам, случившееся можно считать «еще одним примером подчинения США». Паррилья добавил, что должен объяснить своим согражданам, что из-за возвращения работающих в Боливии кубинцев медицинские услуги там не получат более 454 тыс. человек.