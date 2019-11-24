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Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса
Документ запрещает участие во внеочередных выборах кандидатов, занимавших должность президента два срока подряд
Эво Моралес (Фото: Rebecca Blackwell / AP)

Обе палаты боливийского парламента в субботу, 23 ноября, одобрили законопроект, открывающий путь к новым президентским выборам в стране.

«Пленум Палаты депутатов в целом и единогласно принимает законопроект «Об исключительном и переходном режиме проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении верхней палаты парламента в Twitter. Чуть ранее аналогичное решение принял боливийский сенат.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на текст документа отмечает, что законопроект не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку с поста президента на фоне протестов и под давлением армии, вновь участвовать в выборах. В частности, законопроект запрещает участие в выборах кандидатам, которые уже были в должности два срока подряд.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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