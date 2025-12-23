 Перейти к основному контенту
Политика
0

Глава союза офицеров рассказал о помощи российских военных в ЦАР

Помимо обучения российские военные «помогают разоружать повстанцев», заявил Иванов, которого AFP называет «главой российских частных инструкторов в ЦАР». Он также заявил о готовности обеспечивать безопасность на выборах
Антитеррористические учения&nbsp;для проверки готовности к выборам
Антитеррористические учения для проверки готовности к выборам (Фото: officersunion / Telegram)

Российские военные инструкторы готовы противостоять любым провокациям на предстоящих президентских выборах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), заявил AFP директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

В материале агентства Иванов указан как «глава российских частных инструкторов в ЦАР». AFP отмечает, что он находится под санкциями Евросоюза и США. Американские власти полагают, что он связан с ЧВК «Вагнер». Сам Иванов в разговоре с AFP заявил, что это не так, но отметил, что в СОМБ работают «очень опытные» бойцы «Вагнера».

«На данный момент все указывает на возможность мирных и безопасных выборов. С другой стороны, в ЦАР по-прежнему есть небольшие районы — в основном вдоль границы, — где продолжают действовать боевики, поэтому силы обороны и безопасности ЦАР совместно с российскими военными специалистами находятся в состоянии повышенной готовности», — рассказал Иванов AFP.

В 2018 году Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях. Иванов утверждает, что помимо обучения российские военные «помогают разоружать повстанцев». «За прошедший год удалось разоружить около 2 тыс. боевиков», — рассказал он.

Евкуров приехал в ЦАР и договорился расширить военное сотрудничество
Политика

Агентство также спросило Иванова про «Африканский корпус», который, как писал Bloomberg, был призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» в Африке. «Я не могу комментировать действия «Африканского корпуса», но хотел бы пожелать им успехов в обеспечении мира для всех, кто нуждается в их помощи», — ответил он.

Военные инструкторы из России, в частности из ЧВК «Вагнер», находились в ЦАР как минимум с 2018 года, писала Financial Times. Под контролем вагнеровцев были месторождения алмазов и золота; логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services, в отношении которых были введены санкции США и их союзниками.

После мятежа, а затем и гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина глава МИДа Сергей Лавров заявил, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились. При этом министр отмечал, что кроме отношений с ЧВК «Вагнер» у ЦАР установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.

В марте 2025 года Центрально-Африканскую Республику посетил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Он провел переговоры с министром национальной обороны ЦАР Клодом Рамо Биро и, как сообщило российское посольство, подтвердил «настрой продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране».

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ЦАР Африка ЧВК военные инструкторы ЧВК Вагнер
