Евкуров приехал в ЦАР и договорился расширить военное сотрудничество

Евкуров встретился с президентом ЦАР Туадерой и министром обороны Биро. Власти республики ранее заявляли, что хотели бы появления в стране российской военной базы

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров приехал в Центрально-Африканскую Республику и встретился с президентом Фостен-Арканжем Туадерой, сообщает российское посольство в Банги.

Евкуров провел переговоры с Министром национальной обороны ЦАР Клодом Рамо Биро и подтвердил «настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране», говорится в сообщении.

Стороны также договорились расширить оборонное и экономическое сотрудничество.

В 2018 году Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

Военные инструкторы из России, в частности из ЧВК «Вагнер», находились в ЦАР как минимум с 2018 года, писала Financial Times. Под контролем вагнеровцев были месторождения алмазов и золота; логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services, в отношении которых были введены санкции США и их союзниками.

После мятежа, а затем и гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились. Евкуров в 2023 году посетил Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где также действовала ЧВК, после чего эти государства решили создать военный альянс.

По состоянию на ноябрь 2023 года в ЦАР работали 1890 военных специалистов из России, сообщали в российском посольстве, уточнив, что власти республики на тот момент больше не сотрудничали с ЧВК. В январе 2024 года советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика заявил, что власти хотели бы появления в стране военной базы России. Правительство ЦАР уже предоставило землю для строительства — она находится в Беренго, в 80 км от столицы.