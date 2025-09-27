Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио провести третий раунд консультаций по поводу «раздражителей» в двусторонних отношениях этой осенью. Об этом министр сказал на Генассамблее ООН.
Речь идет о визовых вопросах, работе посольств, российской собственности и «других аспектах повседневного функционирования наших дипломатических представительств», сказал Лавров.
Лавров и Рубио встретились 24 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН, они общались чуть менее часа.
В МИД заявили, что российский министр на встрече с госсекретарем подчеркнул готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Россия также считает неприемлемым стремление Киева и некоторых европейских стран затянуть конфликт, подчеркнули там.
Заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт сообщила, что Рубио призвал Москву предпринять «значимые шаги» для долгосрочного урегулирования конфликта.
США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой.
18 февраля делегации провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. Стороны решили «создать механизм консультаций для устранения раздражителей» в отношениях.
27 февраля в Стамбуле делегации обсудили нормализацию работы посольств. 10 апреля во втором раунде консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о налаживании банковского обслуживания дипмиссий.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов