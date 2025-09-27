Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»

Лавров: третий раунд консультаций по раздражителям с США пройдет осенью

Он договорился с госсекретарем США Рубио провести третий раунд консультаций этой осенью, об этом Лавров сказал на Генассамблее ООН. На этой неделе Лавров и Рубио провели встречу

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио провести третий раунд консультаций по поводу «раздражителей» в двусторонних отношениях этой осенью. Об этом министр сказал на Генассамблее ООН.

Речь идет о визовых вопросах, работе посольств, российской собственности и «других аспектах повседневного функционирования наших дипломатических представительств», сказал Лавров.

Лавров и Рубио встретились 24 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН, они общались чуть менее часа.

В МИД заявили, что российский министр на встрече с госсекретарем подчеркнул готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Россия также считает неприемлемым стремление Киева и некоторых европейских стран затянуть конфликт, подчеркнули там.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт сообщила, что Рубио призвал Москву предпринять «значимые шаги» для долгосрочного урегулирования конфликта.

США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой. 18 февраля делегации провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. Стороны решили «создать механизм консультаций для устранения раздражителей» в отношениях. 27 февраля в Стамбуле делегации обсудили нормализацию работы посольств. 10 апреля во втором раунде консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о налаживании банковского обслуживания дипмиссий.