Переговоры России и США⁠,
0

Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»

Лавров: третий раунд консультаций по раздражителям с США пройдет осенью
Сюжет
Переговоры России и США
Он договорился с госсекретарем США Рубио провести третий раунд консультаций этой осенью, об этом Лавров сказал на Генассамблее ООН. На этой неделе Лавров и Рубио провели встречу
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио провести третий раунд консультаций по поводу «раздражителей» в двусторонних отношениях этой осенью. Об этом министр сказал на Генассамблее ООН.

Речь идет о визовых вопросах, работе посольств, российской собственности и «других аспектах повседневного функционирования наших дипломатических представительств», сказал Лавров.

Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию»
Политика
Сергей Лавров

Лавров и Рубио встретились 24 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН, они общались чуть менее часа.

В МИД заявили, что российский министр на встрече с госсекретарем подчеркнул готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Россия также считает неприемлемым стремление Киева и некоторых европейских стран затянуть конфликт, подчеркнули там.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт сообщила, что Рубио призвал Москву предпринять «значимые шаги» для долгосрочного урегулирования конфликта.

США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой.

18 февраля делегации провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. Стороны решили «создать механизм консультаций для устранения раздражителей» в отношениях.

27 февраля в Стамбуле делегации обсудили нормализацию работы посольств. 10 апреля во втором раунде консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о налаживании банковского обслуживания дипмиссий.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Персоны
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
