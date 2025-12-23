 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО

Россия хочет «разрушить НАТО изнутри», считает глава Минобороны Германии. Берлин увеличивает число военных и наращивает закупки вооружений. Путин называл чушью предположения, что Россия собирается воевать с Европой
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус не верит, что между Россией и НАТО начнется полномасштабная война. Об этом он сказал в интервью Die Zeit, когда его попросили прокомментировать высказывания генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, допустившего такой сценарий.

«Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент России Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО», — сказал он.

Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально»
Политика
Дональд Трамп

В то же время Писториус заявил, что Россия «хочет разрушить НАТО изнутри», подорвав единство блока. По его мнению, Москва ведет стратегическую работу над тем, чтобы США вывели истребители из Европы.

Германия в настоящее время увеличивает число действующих военнослужащих и укрепляет резерв, ускоряет закупки вооружений, которые стали рекордными за последние три года, сказал министр обороны республики. «Тем не менее, перед нами стоит серьезная задача, поскольку производственные мощности все еще нуждаются в увеличении, а склады не могут пополняться в одночасье», — поясняет он.

Говоря об Украине, Писториус заявил, что не видит признаков того, что Россия хочет завершения конфликта. Европейцы выразили готовность участвовать гарантиях безопасности Киеву в случае достижения мира и «теперь очередь США», говорит министр. «Им придется внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности. Вместе мы обладаем огромным сдерживающим эффектом», — считает он.

Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. «Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти», — говорил он.

Россия не собирается воевать с Европой, подобные предположения — чушь, заявлял на прямой линии президент Владимир Путин. Он удивился высказываниям Рютте, указав, что даже ключевая страна НАТО — США — в своей новой стратегии нацбезопасности не видит угрозы со стороны России. Москва готова вести переговоры по Украине и решать проблемы мирным путем, говорил Путин. В то же время он обвинил европейских политиков в том, что они повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности войны с Россией.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Борис Писториус Германия НАТО Россия Марк Рютте Владимир Путин
