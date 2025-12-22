Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии
Более тысячи подозрительных пролетов дронов зарегистрировали в Германии с начала 2025 года. Чаще всего их фиксировали у аэропортов и военных объектов, сообщил Bild глава федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх.
«Чаще всего у нас страдают военные объекты, аэропорты, но и другие объекты критической инфраструктуры, например оборонные предприятия или портовые сооружения», — заявил он.
Мюнх назвал ситуацию с дронами «выраженной угрозой». Он добавил, что операторов таинственных БПЛА сложно поймать и допросить. Однако во многих случаях власти подозревают «направленные государством действия с целью посеять нестабильность».
Он также обратил внимание на то, что дроны иногда пролетают над объектами, где обучают украинских военных. По мнению Мюнха, беспилотники могут собирать информацию.
В начале октября дроны были замечены над аэропортом Мюнхена. Из-за появления беспилотников были отменены и задержаны десятки рейсов. Канцлер Фридрих Мерц сообщал, что дроны не несли вооружения и были разведывательными.
В последние месяцы о таинственных БПЛА сообщали власти нескольких европейских стран. В ряде случаев в причастности к этому обвиняли Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва никогда не направляла беспилотники в страны Евросоюза.
