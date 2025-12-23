NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов

США нашли временный способ обойти ограничения Китая на экспорт редких металлов за счет старых запасов на европейском заводе, пишет NYT. Эти металлы необходимы для оборонного производства, включая ракеты Tomahawk

Фото: Getty Images

Американская оборонная промышленность нашла способ избежать острого дефицита редкоземельных металлов после введения Китаем экспортных ограничений за счет остатков на европейском заводе, однако это решение носит временный характер, пишет The New York Times.

В апреле Пекин ввел лицензионный режим экспорта семи редкоземельных металлов на фоне тарифной политики администрации Дональда Трампа. В результате американские оборонные подрядчики лишились привычных каналов поставок.

Речь идет прежде всего о самарии — редкоземельном металле, необходимом для производства самарий-кобальтовых магнитов, которые используются в системах наведения высокоточного оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk. Эти магниты выдерживают экстремальные температуры и критически важны для работы рулевых поверхностей ракет.

На долю Китая приходится около 90% мирового производства очищенных редкоземельных металлов. В июне The New York Times писала, что Китай — единственная страна в мире, производящая самарий, который используется почти исключительно в военных целях, что сделало армии западных государств, в том числе США, зависимыми от Пекина.

Выходом стала сделка с участием двух европейских компаний. Производитель магнитов Arnold Magnetic Technologies из Нью-Йорка, имевший более чем годовой запас сырья, вместе с британской Less Common Metals договорился о переработке около 200 тонн нитрата самария, хранившегося с 1970-х годов на заводе бельгийской химической компании Solvay во Франции. Это позволило временно сохранить производство для нужд американской оборонной промышленности. Однако по оценке участников рынка, этих запасов хватит чуть более чем на год.

По данным экспертов, без новых источников самария США рискуют столкнуться с невозможностью производства истребителей и высокоточных ракет. Потребности американского ВПК оцениваются менее чем в 200 тонн самария в год, однако альтернативные цепочки поставок пока не выстроены.

Администрация Трампа пытается ускорить создание собственных мощностей. Компания MP Materials получила заем на $150 млн для расширения переработки редкоземельных металлов в Калифорнии, ReElement Technologies — $80 млн, а канадская Ucore Rare Metals — грант $22,4 млн на строительство завода в Луизиане. Тем не менее эксперты сомневаются, что проекты будут реализованы быстро: многие компании ранее не работали с самарий-кобальтовыми магнитами, а часть инвестиций направлена на производство других типов магнитов.

Как отмечает издание, текущая схема стала решением на короткую и среднесрочную перспективу, но не решает стратегическую проблему зависимости США от Китая в сфере редкоземельных металлов.

Ранее NYT писал, что опасения по поводу зависимости США от Китая в поставках самария не новы: в начале 1970-х армии западных стран полагались на поставки от завода во Франции. Там самарий получали из руды, добытой в Австралии. Однако в 1994 году завод закрылся из-за проблем с экологией и неспособностью конкурировать с дешевым производством в китайском городе Баотоу, где не соблюдали природоохранное законодательство.

Конгресс обеспокоился проблемой в 2009 году и поручил Пентагону к следующему году разработать план решения ситуации. Вскоре была снова введена в эксплуатацию единственная в США шахта по добыче редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс (Калифорния), на эти цели потратили $1 млрд.

В начале 2025-го тарифная война между США и Китаем вернула Вашингтон к этой проблеме. В итоге Трамп решил не вводить вторичные санкции против Китая за закупку российской нефти, опасаясь ответных мер со стороны Китая — в частности, ограничения поставок редкоземельных металлов, которые критически важны для военной и технологической промышленности США, писал The Wall Street Journal. Тогда же Пекин предупредил зарубежные компании о риске еще более серьезного дефицита при попытке нарастить запасы редкоземельных металлов.

В конце октября Минкоммерции Китая сообщило о приостановке на год экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Пекин соответствующим образом «корректирует свои ответные меры» после отмены США так называемого «фентанилового тарифа». Несмотря на это, США подписали с Австралией соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важных минералов, включая редкоземельные элементы.

В 2024 году на Китай пришлось 68% импорта в США редкоземельных металлов. В использовании мощных постоянных магнитов зависимость от Китая 75-процентная — власти США признали это угрозой национальной безопасности.