NYT раскрыла, как армии Запада стали зависимы от одного металла из Китая

Западные армии получали важнейший металл от завода во Франции, но тот закрылся в конце XX века, не выдержав конкуренции с китайским производством, которое не выполняло экологические требования

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Китай является единственной страной в мире, производящей самарий — этот малоизвестный редкоземельный металл используется почти исключительно в военных целях, и строгий контроль за его экспортом стал серьезной уязвимостью в цепочках поставок военной продукции США, пишет The New York Times.

Самариевые магниты способны выдерживать температуры, при которых плавится свинец, при этом они не теряют магнитные возможности. Этот жаростойкий металл необходим для использования в, например, носовых обтекателях ракет. Главный американский потребитель самария — аэрокосмический и военный подрядчик Lockheed Martin. Каждый истребитель F-35 содержит около 22,5 кг самария.

Чиновники администрации президента Джо Байдена были столь обеспокоены отсутствием внутренних поставок самария в армию США, что выдали крупные контракты на строительство двух заводов по выпуску этого металла, пишет газета. По ее информации, ни одно предприятие так и не было построено по коммерческим причинам, что сделало США зависимыми от Китая.

Как пишет NYT, опасения по поводу зависимости от Китая в поставках самария не новы: в начале 1970-х армии западных стран полагались на поставки от завода во Франции. Там самарий получали из руды, добытой в Австралии. Однако в 1994 году завод закрылся из-за проблем с экологией и неспособностью конкурировать с дешевым производством в китайском городе Баотоу, где не соблюдали природоохранное законодательство.

Конгресс обеспокоился проблемой в 2009 году и поручил Пентагону к следующему году разработать план решения ситуации. Вскоре была снова введена в эксплуатацию единственная в США шахта по добыче редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс (Калифорния), на эти цели потратили $1 млрд. Прежде этот рудник не занимался извлечением самария из руды и не начал этого делать после возобновления работы, и спустя год производства других редкоземельных металлов закрылся и обанкротился, поскольку не смог конкурировать с дешевой китайской продукцией.

Администрация Барака Обамы полагалась на использовании правил Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы заставить Китай продавать свои редкоземельные металлы, рассказал NYT бывший американский дипломат Джей Трусдейл, занимавшийся в 2014-2015 годах политикой в отношении важнейших полезных ископаемых.

США в начале года ввели пошлины на импорт из Китая в размере 10%, через месяц увеличив ставку вдвое. Затем президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин, которые для Пекина составили 54%. Китай ввел ответные меры, после чего стороны продолжили взаимно увеличивать ставки. После последней эскалации пошлины США для Китая составляют 145%, обратные — 125%. Также Пекин ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых, в том числе критически важных минералов, после чего Белый дом пригрозил 245-процентными пошлинами.

В середине мая в результате переговоров стороны сократили пошлины: США против Китая — до 30%, Китай против США — до 10%.