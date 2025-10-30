Китай приостановит ограничения на экспорт редкоземельных металлов

Минкоммерции Китая сообщило о приостановке экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Страна занимает почти монопольное положение на этом рынке

Китай на год приостановит реализацию объявленных 9 октября планов по значительному расширению контроля за экспортом редкоземельных металлов. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции Китая.

«Китай приостановит действие соответствующих мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, на один год», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что Китай соответствующим образом «скорректирует свои ответные меры» после отмены США так называемого «фентанилового тарифа» — пошлин на ввоз наркотика фентанила. Ранее Трамп сообщал, что снизил их вдвое — с 20% до 10%. 24-процентные пошлины на китайские товары останутся в силе еще на год.

Кроме того, Соединенные Штаты приостановят осуществление мер в отношении морской, логистической и судостроительной отраслей Китая на один год. «После того, как Соединенные Штаты приостановят осуществление соответствующих мер, Китай также приостановит осуществление контрмер против Соединенных Штатов соответственно на один год», — уточняется в сообщении.

«Положительные результаты, достигнутые на китайско-американских торговых консультациях в Куала-Лумпуре, наглядно демонстрируют, что обе стороны... способны находить решения проблем посредством диалога и сотрудничества. Эти с трудом достигнутые результаты свидетельствуют о позитивных результатах, и Китай рассчитывает на сотрудничество с США», — добавили в министерстве.

Bloomberg отмечает, что решение Китая по экспортному контролю в сфере редкоземельных металлов «принесло облегчение» покупателям и «дало крупнейшим экономикам больше времени для противодействия контролю Пекина над отраслью».

На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов и около 90% их мировой переработки. Китай начал ограничивать их экспорт еще весной. Этот шаг спровоцировал перебои в поставках для автопрома и других отраслей. О новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов Министерство коммерции КНР заявило 9 октября. Если бы меры начали действовать, зарубежным экспортерам товаров, в которых есть даже следы некоторых редкоземельных металлов китайского производства, потребовалась бы экспортная лицензия.

Bloomberg связал этот шаг со стремлением Пекина усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Под ограничения, в частности, попадали пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, а также некоторые литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды и синтетические алмазы и оборудование для производства этих материалов. В 2020–2023 годах импортная зависимость США от иттрия из Китая (доля импорта в общем объеме потребления) составляла 93%. Эти металлы незаменимы в электронике и электродвигателях, при производстве магнитов, используемых в электромобилях. В Европе, как писала FT, опасались, что ограничения со стороны Китая могут привести к хаосу в цепочках поставок и задержать в том числе производство вооружений. Редкоземы используются при производстве в том числе ракет Tomahawk, истребителей F-35, беспилотников и РЛС.

После объявления о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, Трамп пригрозил Пекину введением с 1 ноября 100-процентных пошлин — то есть суммарно тариф бы достиг 157%.

Трамп и Си Цзиньпин встретились 30 октября впервые с момента начала торговой войны между двумя странами. Американский президент после переговоров заявил, что встреча оказалась «замечательной», а на ней приняли ряд «выдающихся» решений.