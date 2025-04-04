К чему приведет эскалация торговой войны между Китаем и США

Китай в ответ на американский тариф в 34% вводит свои пошлины на импорт товаров США в таком же размере. Вероятность глобальной рецессии усилилась, превысив 50%. Что эта торговая война значит для мира и России — в разборе РБК

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Китай с 10 апреля введет пошлины в размере 34% на ввоз всех товаров происхождения США, объявил Минфин КНР. Это симметричный ответ на импортный тариф администрации Дональда Трампа в размере 34% в отношении китайских товаров, который должен вступить в действие 9 апреля.

Сам по себе этот тариф США позиционировался как «взаимный» (reciprocal), то есть как реакция Вашингтона на различные торговые барьеры, которые якобы выставляют другие страны (так, китайские барьеры равнозначны 67-процентному тарифу в отношении американской продукции, обосновали в Белом доме). «Взаимные» тарифы затронут 185 стран (включая ЕС как наднациональный союз), они варьируются от 10 до 50%.

Китайский ответ — это серьезная эскалация «глобальной торговой войны», запущенной администрацией Трампа (ранее Пекин ограничивался контрмерами лишь в отношении отдельных групп американских товаров). РБК разбирался в ее возможных последствиях, в том числе для России.

Как еще ответил Пекин

Помимо 34-процентных пошлин на товары США, власти КНР сообщили об усилении режима экспортного контроля в отношении семи китайских редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий), которые почти монопольно добываются и обрабатываются в Китае.

Кроме того, Пекин объявил, что добавляет 27 американских компаний в список организаций, подлежащих торговым санкциям или контролю за поставками в их адрес, и подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу американских тарифов. «Это [пошлины Трампа] типичная односторонняя практика запугивания, которая ставит под угрозу стабильность глобального экономического и торгового порядка. Китай решительно выступает против этого», — пояснил представитель Минторга КНР.

Министерство также начало антидемпинговое расследование в отношении рентгеновских трубок для компьютерных томографов, поставляемых в страну американскими производителями.

«Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить свои односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе», — заявили в тарифной комиссии Госсовета КНР.

Трамп накануне сказал, что готов к переговорам по тарифам с другими странами, но только если они предложат «что-то феноменальное».

Каких товаров коснется ответная пошлина Китая

Пошлина Трампа теоретически охватила бы импорт из Китая на общую сумму $439 млрд (по данным США; при этом некоторые категории товаров — медь, полупроводники, фармацевтика — выведены из-под «взаимных» тарифов). Симметричная пошлина КНР покрывает импорт из США в объеме около $164 млрд (то есть примерно в 2,6 раза меньше), следует из данных Главного таможенного управления КНР. При этом Китай не сообщил о каких-либо товарных исключениях из действия ответной пошлины.

В 2024 году КНР ввозила из США: инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, контрольные, медицинские на сумму $12,8 млрд;

машины, механизмы и оборудование на сумму $19,7 млрд (включая компьютеры, ноутбуки, запоминающие устройства почти на $1 млрд; машины и аппаратуру для производства полупроводников на $4,5 млрд);

электрооборудование на сумму $18,1 млрд (включая электронные микросхемы на $11,8 млрд);

наземные транспортные средства почти на $9 млрд;

минеральное топливо в объеме $23,1 млрд;

масличные семена и плоды на $12,6 млрд;

лекарственные средства на $5,6 млрд;

летательные аппараты и их детали на $6,2 млрд.

Американский тариф на импорт товаров из Китая достигнет 54% таможенной стоимости, поскольку в феврале США уже ввели 20-процентные пошлины на весь импорт из КНР. Пекин же тогда ответил только пошлинами в 10 или 15% на американские товары, ввоз которых в Китай в 2024 году составил около $14 млрд (нефть, сжиженный природный газ, автомобили, грузовики, уголь), в начале марта к ним добавились аналогичные пошлины на мясо и сельхозтовары.

Введение Китаем ответных пошлин может привести к полной остановке поставок американских энергоресурсов в страну, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Общая пошлина на импорт американских нефти, СПГ, угля в КНР будет составлять 44–49%. Впрочем, ни для Китая, ни для США такая остановка будет не критична, полагает Белогорьев.

Ключевые изменения в поставках углеводородов из США в Китай произошли еще в рамках первого раунда обмена «тарифными пощечинами», соглашается эксперт агентства количественной аналитики «Сиала» Владимир Никитин. Так, экспорт американской нефти в КНР в феврале—марте 2025 года упал до 250–300 тыс. т в месяц — со среднемесячного значения 2024 года около 1 млн т. В дальнейшем импорт нефти из США в Китай обнулится, считает Никитин.

Какими будут последствия для мировой экономики

Введение взаимных 34-процентных пошлин на торговлю между двумя крупнейшими экономиками — США и Китаем — значительно изменит экономическую динамику, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. В отличие от предыдущего раунда, когда Китай дал скорее показательный, чем реальный ответ, сейчас речь уже идет о полномасштабном противостоянии, отмечает он.

«Следовательно, мир погружается в глобальную торговую войну. Негативный эффект от такой войны может достигнуть и даже превысить 1 п.п. глобального роста, который будет распределен между странами по-разному», — прогнозирует Фиранчук.

По данным американских СМИ, тарифы Трампа являются крупнейшими торговыми барьерами, выставленными США, более чем за 100 лет. Банк JPMorgan оценивает вероятность наступления мировой экономической рецессии до конца 2025 года в 60% — против прежней оценки в 40%, сообщил Reuters.

Заметное замедление темпов роста мировой экономики в результате торговой войны — например, до 2% в год — возможно, но не слишком вероятно, считает научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов. «В начале 2025 года МВФ прогнозировал глобальный рост на 3,3%, поэтому для «достижения» отметки в 2%, если остальные страны не будут затронуты, необходимо, чтобы [рост] ВВП США, Китая и ЕС сократился на 2,6 п.п.», — оценивает он. В реальности другие страны, конечно, пострадают, однако пока противостояние не выглядит достаточно масштабным для такого сильного влияния на темпы глобального роста, полагает Кузнецов.

«Любые процессы перестройки занимают время. Мы наглядно и неоднократно видели это в течение периода санкционного давления на Россию, когда новая порция санкций могла временно дезориентировать внешнюю торговлю, но через несколько месяцев все сходилось к новому равновесию», — указывает Кузнецов.

Введение ответных пошлин Китаем было ожидаемо, для мировой экономики это уже вторичное событие по сравнению с пошлинами США, тем более что китайские поставки в США существенно превышают обратный торговый поток, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко.

«С одной стороны, США и Китай — две крупнейшие страны-импортеры, формирующие четверть глобального импорта. Однако, с другой стороны, доля импорта США из Китая в глобальном товарообмене составляет менее 2%, и уже сейчас это не крупнейший торговый поток, а лишь второй по размеру после экспорта Мексики в США», — указывает он. Мировой рецессии эксперт не ожидает.

Какие сценарии подстройки возможны в ответ на тарифы

Предприятия и корпорации в США и Китае, столкнувшись с ростом тарифов, будут искать способы минимизации платежей, прогнозирует Фиранчук. Он выделяет три возможных пути:

Перенаправление поставок на рынки, где подобных пошлин нет

Китай и страны Юго-Восточной Азии будут активизировать свои поставки в ЕС, Японию и на другие рынки, прогнозирует эксперт. Этот путь потребует времени и является более релевантным для однородных товаров либо товаров конечного потребления. Значительно сложнее перенаправить поставки оборудования и комплектующих, предназначенных для конкретного покупателя в США, так как для этого требуется адаптация самого товара, указывает Фиранчук.

Перенаправление — действенная, но ограниченная мера, говорит Фиранчук: большинство мировых рынков — это все-таки рынки покупателя, и, чтобы нарастить поставки, придется снижать отпускную цену, а этот дисконт лишь частично дойдет до конечного покупателя. Кроме того, у такого инструмента, очевидно, есть предел — никто не станет работать себе в убыток.

Изменение страны происхождения товаров

Организации, особенно производящие товары конечного потребления, могут попытаться обойти тарифы через формальное изменение страны происхождения товаров, допускает Фиранчук. «Это может быть достигнуто за счет упаковки или минимальной обработки товаров в других юрисдикциях», — рассуждает он.

Такие меры могут быстро внедряться, но они несут в себе риски правовых последствий при обнаружении манипуляций, указывает он. Поэтому более вероятно, что к ним прибегнут относительно мелкие компании.

«Китай, в частности, уже демонстрировал тенденцию к переносу части производства в страны Юго-Восточной Азии в преддверии ожидания торговой войны с США и, вероятно, продолжит эту практику. Это может стать моделью и для американских компаний, стремящихся минимизировать воздействие тарифов», — говорит Фиранчук.

В ближайшее время будет видно перенаправление поставок через другие страны, полагает Гнидченко. «Возможно, пока в кулуарах будут идти переговоры, торговля пойдет через Гонконг, который не попал в «перечень Трампа», — допускает он.

Увеличение внутреннего производства товаров

Долгосрочным последствием торговой войны будет увеличение внутреннего производства ряда товаров, считает Фиранчук. Однако их цена будет выше цены импорта до начала введения тарифов, так как наращивание производства потребует значительных капитальных вложений и времени, отвлечет ресурсы экономики из других более экономически эффективных отраслей, говорит эксперт.

Важно иметь в виду, что выход на новые рынки и тем более организация новых производств требуют уверенности в том, что новая конфигурация пошлин установилась надолго, обращает внимание Гнидченко. «В случае с Трампом, открыто намекающим на возможность изменения ставок в случае уступок в торговой политике, такой уверенности нет», — говорит он.

Какие минусы сулит торговая война для России

Для России торговая война имеет как позитивные, так и негативные последствия, однако с учетом структуры отечественного экспорта, импорта и экономики в целом следует ожидать, что негативные моменты окажутся весомее, чем позитивные, считает Кузнецов. «Основное негативное последствие — это сокращение спроса на сырьевые товары из-за замедления мировой экономики и перенаправления части сырьевых товаров с отгородившихся пошлинами рынков», — указывает он.

Кроме того, из-за специфики сырьевых и околосырьевых товаров конкуренция с другими странами скорее усилится, что снизит цены, прогнозирует Кузнецов. «Прямо сейчас мы наблюдаем это на рынке нефти, хотя я бы ожидал некоторую коррекцию в сторону прежних уровней», — констатирует он.

Основной риск для российской экономики уже проявляется в снижении мировых цен на топливо в ожидании охлаждения мировой экономики и торговли, солидарен Фиранчук. «Это может вызвать значимое сокращение доходов бюджета от экспортных сборов. Также могут пострадать цены на металлы», — говорит он. В марте 2025 года средняя цена российской нефти Urals на мировых рынках понизилась до $59 за баррель, сообщило Минэкономразвития (по бюджетному правилу накопление резервов происходит при цене нефти выше $60).

И какие плюсы

Позитивный же момент состоит в перенаправлении части торговых потоков на Россию, считает Кузнецов. Однако этот эффект, по его мнению, вероятно, будет весьма ограниченным из-за постепенно охлаждающегося спроса в самой России и ограниченной возможности иностранных поставщиков предоставлять дисконты.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов 4 апреля заявил, что, хотя цены на нефть будут падать из-за тарифов, «многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России».

Россия на фоне сокращения или прекращения американских поставок энергоносителей в Китай с учетом географической близости, развитой инфраструктуры и растущего экспортного потенциала в области СПГ и нефти получает возможность укрепить свои позиции на китайском энергетическом рынке, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В частности, эскалация торговой войны между США и Китаем создает благоприятные условия для российских экспортеров СПГ, указывает руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин. Кроме того, сложившаяся ситуация в отношениях Пекина и Вашингтона укрепляет и российскую переговорную позицию в контексте обсуждения перспектив газопровода «Сила Сибири-2», подчеркивает он.

Никитин замечает, что торговая война КНР и США может стать «гигантским шансом для поставок «Арктик СПГ 2», попавшего под американские санкции. В то же время пока на мировом рынке СПГ сохраняется консервативное и осторожное отношение к подсанкционным грузам, у «Арктик СПГ 2» остаются проблемы как с газовозами, так и со сбытом, напоминает Белогорьев. Что касается нефти, то в марте морской экспорт ее из России в Китай превысил 1,8 млн барр. в сутки, что уже можно считать высокой достигнутой базой, заключает он.