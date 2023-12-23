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Политика ,  
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Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу пограничников

Петр Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу пограничников
Адвокат утверждает, что экс-президента Украины не пустили в командировку за границу «без всяких на это оснований». СБУ связала отказ политику в выезде в том числе с его планами посетить Венгрию и встретиться с премьером Орбаном

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также на пограничников, которые не выпустили его из страны, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге, его слова приводятся в телеграм-канале партии политика «Европейская солидарность».

Адвокат утверждает, что Порошенко не пустили за границу «без всяких на это оснований». «Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора. Никакого результата это не имело, что свидетельствует о вопиющем бездействии», — сказал Головань.

Он уточнил, что иск был направлен в Львовский окружной административный суд с требованием «представить все доказательства и документы, которые стали основанием для принятия этого незаконного решения».

Порошенко выступил в Раде и потребовал наказаний за ситуацию в ВСУ
Политика
Фото:Петр Порошенко / YouTube

Порошенко в начале декабря на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны в командировку в США и Польшу. «У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили», — написал он.

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила отказ бывшему украинскому лидеру в выезде за границу полученной информацией «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины». Экс-президент планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию» и «призывает снять санкции с России», пояснили в ведомстве. В итоге Рада по просьбе СБУ не разрешила Порошенко поехать в заграничную командировку.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства Украины по предупреждению коррупции, Порошенко незадолго до отмены его поездки в Венгрию получил от Минфина страны 37 млн гривен. В его партии объяснили, что это доходы от государственных и корпоративных ценных бумаг, покупкой которых занимаются инвестиционные управляющие, нанятые политиком, а средства идут на «проекты по поддержке ВСУ».

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Елена Чернышова
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