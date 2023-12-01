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Дело Порошенко и Медведчука ,  
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Порошенко не выпустили с Украины

Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны в США и Польшу
Сюжет
Дело Порошенко и Медведчука
Порошенко должен был ехать в Польшу и США. С властями первой страны он собирался обсудить снятие блокады украинских перевозчиков на границе, а в США — военную помощь. Экс-президент назвал ситуацию «антиукраинской диверсией»
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Пограничная служба Украины не выпустила за границу бывшего президента страны (в 2014–2019 годах) Петра Порошенко. Об этом сообщил сам политик на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — заявил экс-глава государства.

По словам Порошенко, он собирался отправиться в США и Польшу, где запланировал десятки встреч.

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Фото:Bernadett Szabo / Reuters

«С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи под угрозой в будущем. А без нее нам Россию не победить», — написал Порошенко.

Экс-президент уточнил, что у него, в частности, сорвалась встреча с новым спикером палаты представителей США Майклом Джонсоном. Отказ в выезде Порошенко назвал «антиукраинской диверсией».

«Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А к сожалению, удар по обороноспособности Украины», — заключил политик.

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Это не первый раз, когда украинская погранслужба отказывает в выезде экс-президенту. Так, в мае прошлого года он не смог пересечь границу несколько раз за сутки. Против Порошенко на Украине заведен ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота.

В июне прошлого года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В минувшем марте Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле и их польские коллеги на этом фоне испытывают проблемы. В начале ноября дальнобойщики из Польши заблокировали три пограничных перехода на границе с Украиной, требуя восстановить ограничения на транспортные операции. 24 ноября протестующие заблокировали еще один КПП, «Медыка» — «Шегини».

Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин пригрозил бастующим польским перевозчикам судебными исками. 23 ноября посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков.

Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Ограничение действует с начала военной операции до окончания военного положения. Порошенко 58 лет.

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Петр Порошенко Украина выезд за границу ограничения на выезд США Польша
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины

26 сентября 1965 года
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