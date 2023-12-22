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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко получил 37 млн грн из Венгрии перед несостоявшимся визитом туда

Петр Порошенко получил 37 млн грн из Венгрии перед несостоявшимся визитом туда
Сюжет
Военная операция на Украине
Порошенко 1 декабря не выпустили с Украины за рубеж. СБУ связывала это в том числе с его планами посетить Венгрию и встретиться с Орбаном. За неделю до этого он получил 37 млн грн от Минфина страны - в основном доходы от облигаций
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко незадолго до отмены его визита в Венгрию получил от Минфина страны 37 млн гривен, следует из его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства Украины по предотвращения коррупции (НАПК).

В документе сказано, что доходы представляют собой проценты (чуть более 1 млн гривен) и средства от погашения облигаций (чуть более 36 млн). Дата получения дохода — 24 ноября. Порошенко не выпустили с Украины 1 декабря — он планировал провести встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

В партии Порошенко заявили, что суммы, представленные в декларации, — это доходы от государственных и корпоративных ценных бумаг, приобретением которых занимаются инвестиционные управляющие, нанятые Порошенко. Средства идут на «проекты по поддержке ВСУ».

«За последнее время соответствующие доходы от этих бумаг были получены из США, Великобритании, Франции, Венгрии и т. д., о чем сразу было сообщено НАПК установленным законом способом», — цитирует сообщение партии издание «Страна».

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Фото:Петр Порошенко / YouTube

Как объясняла Служба безопасности Украины (СБУ), запрет на выезд Порошенко (его наложила Верховная Рада, депутатом которой является политик) в командировку был связан с тем, что СБУ и украинская разведка получили информацию «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб», целью которых было снижение иностранной поддержки Украины. В том числе указывался тот факт, что Порошенко планировал встречу с Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию» и «призывает снять санкции с России».

Государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям Венгрии Золтан Ковач назвал заявление СБУ «свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском союзе» и подчеркнул, что Будапешт «не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе» украинского президента Владимира Зеленского.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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