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Военная операция на Украине ,  
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СБУ объяснила, почему Порошенко запретили выезд с Украины

СБУ: Порошенко запретили выезд с Украины из-за встречи с Орбаном
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ получила информацию «о подготовке провокаций на международной арене», заявили в ведомстве. В командировке экс-президент должен был встретиться с премьером Венгрии, эту встречу СБУ и сочла провокацией
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада по просьбе Службы безопасности Украины не разрешила главе партии «Европейская солидарность» (в парламенте у нее 27 мандатов) Петру Порошенко выезд за границу в командировку, так как СБУ и украинская разведка получили информацию «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Целью «провокации» СБУ назвала «снижение поддержки иностранных партнеров и попытку расколоть украинское общество изнутри». Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию» и «призывает снять санкции с России».

«СБУ обратилась в офис президента, кабинет министров и Верховную раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной рады не дало разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб», — говорится в заявлении СБУ.

Порошенко не выпустили с Украины
Политика
Петр Порошенко

Накануне Порошенко, экс-президент Украины, на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны. «У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили», — написал он. По словам политика, он собирался отправиться в США и Польшу, где запланировал десятки встреч. Бывший украинский лидер уточнил, что у него, в частности, сорвались переговоры с новым спикером палаты представителей американского конгресса Майклом Джонсоном. В Соединенных Штатах он планировал поговорить «об обеспечении почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи». Отказ в выезде Порошенко назвал «антиукраинской диверсией» и «ударом по обороноспособности Украины».

Порошенко занимал пост президента с 2014 по 2019 год. В мае 2019-го он возглавил «Европейскую солидарность». На Украине против политика было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Дело, по которому также проходит экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (в сентябре прошлого года политика в результате обмена военнопленными передали российской стороне, а на Украину тогда вернулись командиры батальона «Азов» — признан в России террористической организацией и запрещен), касается организации схемы поставок угля с территории Донбасса.

В январе 2022 года Печерский районный суд Киева не стал арестовывать Порошенко по делу о госизмене (проходил по нему подозреваемым) и отпустил его под личное обязательство, потребовав сдать загранпаспорта. Прокуратура тогда настаивала на заключении экс-президента под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд грн (около 2,7 млрд руб. на тот момент).

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Персоны
Елена Чернышова
Петр Порошенко СБУ запрет на выезд
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины

26 сентября 1965 года
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