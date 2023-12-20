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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко выступил в Раде и потребовал наказаний за ситуацию в ВСУ

Петр Порошенко выступил в Верховной раде и раскритиковал ситуацию в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Порошенко призвал достроить к весне оборонительные укрепления и «засеять там всю территорию минами». Он рассказал о жалобах украинских служащих на дефицит снарядов и БПЛА
Фото: Петр Порошенко / YouTube
Фото: Петр Порошенко / YouTube

Украинская армия остро нуждается в боеприпасах и беспилотниках, в то время как десятки тысяч необходимых аппаратов хранятся на государственных складах и остаются неиспользованными, заявил бывший президент (2014-2019 годы) Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде. Политик опубликовал запись в своем телеграм-канале.

«Это преступление, которое должно быть наказано», — подчеркнул Порошенко.

Экс-президент рассказал, что этим утром вернулся из зоны боевых действий, где пообщался с военнослужащими: «Сказать о том, что не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши бойцы. Сказать, что не хватает ПВО — ничего не сказать». Он призвал ускорить строительство глубоко эшелонированных фортификационных сооружений и напомнил, что в 2014-2015 годах каждый губернатор был ответственен за свой участок фронта, в результате чего было построено по три линии обороны. Через два-три месяца, продолжил политик, следует завершить процесс возведения укреплений.

«Мы должны засеять там всю территорию минами, чтобы не кровью украинских воинов останавливать российское наступление», — призвал Порошенко.

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Фото:serhiynaiev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире», — признавал в октябре проблему украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, ситуация требует наращивать производство внутри Украины. Проблемой для быстрого масштабирования производства является глобальная нехватка пороха, утверждал источник Financial Times. О глобальном дефиците пороха на фоне разрастания международных конфликтов заявлял и американский производитель боеприпасов Vista Outdoor.

Украинские военные намерены построить оборонительные укрепления на основных оборонительных рубежах, говорил осенью президент Владимир Зеленский: от Донбасса от западной части государства. «Мин и бетона в стране точно хватит», — заверил президент Владимир Зеленский.

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Российские власти считают победу России неизбежной. «Здесь нет никаких сомнений. Потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — уверен президент Владимир Путин.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Петр Порошенко Украина ВСУ боеприпасы
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