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Белый дом напомнил об условии для переговоров Байдена с Путиным

Белый дом: Байден готов к диалогу с Путиным, если Москва проявит готовность к переговорам
Белый дом (Вашингтон, США) &nbsp;
Белый дом (Вашингтон, США)   (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

Президент США Джо Байден готов к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По словам Кирби, Путин «не показал абсолютно никаких признаков того, что он готов вести переговоры». «Совсем наоборот. Все, что он делает на земле и в воздухе, говорит о человеке, который хочет продолжать совершать насилие над украинским народом», — заявил Кирби.

Он повторил, что президент США открыт для переговоров с Путиным, но только после того, как российский лидер «продемонстрирует серьезность в отношении переговоров» и после консультаций с Украиной и союзниками США.

Байден 1 декабря после переговоров с президентом Франции Эмман.элем Макроном заявил, что готов говорить с Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине.

Он уточнил, что не планирует разговаривать с российским президентом в ближайшее время. «Я готов поговорить с господином Путиным, если на самом деле есть заинтересованность в том, чтобы найти способ прекратить войну. Он еще не сделал этого», — сказал американский президент.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Байдена заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров. «США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — добавил он.

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