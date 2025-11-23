 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности»

WP: США и союзники помогут Украине создать «стену» на линии соприкосновения
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
США с союзниками готовы помочь Украине построить «стену безопасности» вдоль линии соприкосновения в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванного американского чиновника.

План содержит 28 пунктов, в частности сокращение численности ВСУ, признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Трамп назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Украина согласилась с мирным планом. Позднее глава Белого дома заявил, что Зеленскому придется одобрить документ и лучше поторопиться — «зима будет холодной».

По словам российского президента Владимира Путина, предметно план Вашингтона с Москвой не обсуждался, однако может послужить основой урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициативу необходимо доработать.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине США Украина Дональд Трамп мирный план
