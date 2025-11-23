WP: США и союзники помогут Украине создать «стену» на линии соприкосновения

WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности»

Фото: Reuters

США с союзниками готовы помочь Украине построить «стену безопасности» вдоль линии соприкосновения в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник журналиста не уточнил подробностей, указав лишь, что при возведении «стены» будут использованы продвинутые технологии.

США ранее разработали мирный план по Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он был создан при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. План одобрен президентом США Дональдом Трампом, сообщал NBC. Текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

План содержит 28 пунктов, в частности сокращение численности ВСУ, признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Трамп назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Украина согласилась с мирным планом. Позднее глава Белого дома заявил, что Зеленскому придется одобрить документ и лучше поторопиться — «зима будет холодной».

По словам российского президента Владимира Путина, предметно план Вашингтона с Москвой не обсуждался, однако может послужить основой урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициативу необходимо доработать.