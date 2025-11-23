Рубио опроверг данные о том, что мирный план разработали не США

Два американских сенатора сообщили, ссылаясь на Рубио, что США получили план от российской стороны и передали Украине. Госсекретарь это опроверг. Он добавил, что план основан на предложениях Москвы и Киева

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления американских сенаторов о том, что план урегулирования между Россией и Украиной разработали не Соединенные Штаты.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал он в соцсети X.

Как заявил накануне сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты), Рубио в субботу, 22 ноября, позвонил ему и другим законодателям и сообщил, что план был российским предложением, а не инициативой США. «Он ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, переданного одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал Раундс (цитата по Politico). С аналогичным утверждением выступил сенатор Ангус Кинг, по словам которого, план является «по сути, списком пожеланий россиян».

Как рассказали законодатели, телефонный разговор был инициирован по их просьбе после критики со стороны мировых лидеров в адрес плана. По их словам, Рубио сообщил, что российская сторона передала план спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, а Вашингтон, выступив в роли посредника, передал его Киеву.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявили журналистам, что Рубио и Уиткофф «тихо работали над планом» около месяца. «Президент поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила она.

В плане 28 пунктов, его предполагаемый текст публиковали депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и издание Axios. Документ подразумевает, среди прочего, отказ Киева от некоторых территорий и от стремления вступить в НАТО, сокращение украинской армии, поэтапное снятие санкций с России и т. д.

Президент США Дональд Трамп накануне отрицательно ответил на вопрос, является ли это предложение Украине последним. В то же время он назвал 27 ноября, на которое выпадает День благодарения, «подходящим сроком», чтобы Киев на него согласился.

Российский президент Владимир Путин допустил, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», но отметил, что текст не обсуждался с Россией предметно. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что инициативу необходимо доработать. Обсуждать ее будут на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве.