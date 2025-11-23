 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио опроверг данные о том, что мирный план разработали не США

Два американских сенатора сообщили, ссылаясь на Рубио, что США получили план от российской стороны и передали Украине. Госсекретарь это опроверг. Он добавил, что план основан на предложениях Москвы и Киева

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления американских сенаторов о том, что план урегулирования между Россией и Украиной разработали не Соединенные Штаты.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал он в соцсети X.

Как заявил накануне сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты), Рубио в субботу, 22 ноября, позвонил ему и другим законодателям и сообщил, что план был российским предложением, а не инициативой США. «Он ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, переданного одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал Раундс (цитата по Politico). С аналогичным утверждением выступил сенатор Ангус Кинг, по словам которого, план является «по сути, списком пожеланий россиян».

В конгрессе США призвали Зеленского принять условия мирного плана Трампа
Политика

Как рассказали законодатели, телефонный разговор был инициирован по их просьбе после критики со стороны мировых лидеров в адрес плана. По их словам, Рубио сообщил, что российская сторона передала план спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, а Вашингтон, выступив в роли посредника, передал его Киеву.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявили журналистам, что Рубио и Уиткофф «тихо работали над планом» около месяца. «Президент поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила она.

В плане 28 пунктов, его предполагаемый текст публиковали депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и издание Axios. Документ подразумевает, среди прочего, отказ Киева от некоторых территорий и от стремления вступить в НАТО, сокращение украинской армии, поэтапное снятие санкций с России и т. д.

Президент США Дональд Трамп накануне отрицательно ответил на вопрос, является ли это предложение Украине последним. В то же время он назвал 27 ноября, на которое выпадает День благодарения, «подходящим сроком», чтобы Киев на него согласился.

Российский президент Владимир Путин допустил, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», но отметил, что текст не обсуждался с Россией предметно. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что инициативу необходимо доработать. Обсуждать ее будут на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
