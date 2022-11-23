Синод УПЦ решил варить миро самостоятельно, а не получать из Москвы

До революции 1917 года миро варили и в Киеве, и в Москве. Синод Украинской православной церкви решил возродить эту практику и варить миро самостоятельно

Фото: patriarchia.ru

Синод Украинской православной церкви постановил варить миро самим, а не получать его готовым из Москвы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.

«Исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась», — говорится в сообщении.

«Учитывая это, Священный синод принял решение возобновить мироварение в Украинской православной церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором», — решил синод.

Миро — благовонная смесь ароматических веществ на основе оливкового масла и белого вина. Это слово переводится с греческого как «ароматное масло». В христианстве миро используется в таинстве миропомазания тела человека. В православии используется также при освящении вновь построенного храма для помазания антиминса, престола и стен. С точки зрения РПЦ изготовлением мира (мироварением) имеет право заниматься только автокефальная церковь.

В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал Синод, чтобы обсудить проблемы церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.

Собравшиеся осудили боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратились к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

«Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — говорилось в заявлении Церкви.

В ответ Синод Русской православной церкви предупредил об опасных последствиях решений, принятых Украинской церковью, в частности об угрозе раскола в УПЦ. Кроме того, Синод переподчинил себе крымские епархии и произвел ряд кадровых перестановок.



22 ноября Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, территорию оцепили, силовики проверяют помещения на наличие оружия или диверсантов. Позднее СБУ заявила, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб». Она намерена не допустить использование лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов и проверить присутствующих в лавре лиц на причастность к противоправной деятельности.