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В Минобороны назвали фейком сообщение о контактах Герасимова с НАТО

Минобороны: у главы Генштаба Валерия Герасимова не было контактов с представителями НАТО
Издание Euractiv сообщило, что глава Генштаба Вооруженных сил обсуждал с представителем Североатлантического альянса вопросы предотвращения инцидентов в Черном море. В Минобороны заявили, что подобных обсуждений не велось
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости)

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов не контактировал с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, информация о том, что они обсуждали безопасность судоходства в Черном море, является вымыслом и фейком. Об этом заявили в российском Минобороны.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся «недавно» разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что никаких контактов, «тем более систематических», с председателем военного комитета НАТО и прочими представителями альянса у Герасимова не было. Также в ведомстве заявили о том, что не существует «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов», в рамках которой, согласно публикации, Герасимов контактировал с НАТО.

«Опубликованная информация о достижении некой «договоренности» <...> по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» является вымыслом от начала до конца», — заявили в ведомстве.

О переговорах главы российского Генштаба с Бауэром сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе. По данным издания, военные договорились соблюдать осторожность в Черном море во избежание инцидентов. При этом, отмечал собеседник Euractiv, некоторые страны Восточной Европы стали возражать против обменов данными с Россией, однако другие европейские страны считают, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.

В последний раз Минобороны сообщало об общении Герасимова с западными военными 24 октября. В тот день он говорил по телефону, в частности, с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли и руководителем штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Герасимов рассказал им о «ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», сообщало российское Минобороны.

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Тогда в Пентагоне заявили, что линия связи между российским и американским ведомствами остается открытой, министр обороны США Ллойд Остин готов общаться с российскими коллегами.

Переговоры глав оборонных ведомств России и США в последний раз проводились 23 октября: Сергей Шойгу рассказал по телефону о «грязной бомбе» главе Пентагона Лойду Остину. Также Шойгу позвонил тогда главам военных ведомств Турции, Франции и Британии.

Шойгу и Остин говорили по телефону и 21 октября. В Минобороны заявляли, что министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». В Пентагоне сообщили, что Остин подчеркнул важность сохранять линии связи в условиях боевых действий.

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Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Валерий Герасимов Генштаб НАТО переговоры Безопасность Черное море Минобороны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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