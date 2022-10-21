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Шойгу поговорил с главой Пентагона

Минобороны: Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США Остином
Это второй разговор министров с начала спецоперации на Украине, первый состоялся в середине мая. Оба раза Шойгу и Остин обсуждали международную безопасность и Украину
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает Минобороны.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — рассказали в российском ведомстве.

Прошлый разговор Шойгу и Остина состоялся в середине мая, до сегодняшнего дня он был единственным с начала проводимой Россией спецоперации. Российское Минобороны тогда заявило, что переговоры запросила американская сторона, министры также обсуждали безопасность и ситуацию на Украине. После того разговора Остин связался с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, которому сообщил подробности о переговорах с Шойгу.

До этого глава Пентагона говорил, что российское Минобороны в середине февраля не вступало в контакт с американским ведомством. Остин уточнил, что глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли также пытался связаться с российским коллегой, главой Генштаба Валерием Герасимовым, но ответа от Москвы не последовало.

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Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Сергей Шойгу Ллойд Остин телефонный разговор Минобороны Пентагон

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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