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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник сообщил, что в украинском плену находятся свыше 600 военных ЛНР

Пасечник: в украинском плену находится свыше 600 военнослужащих ЛНР
Глава ЛНР отметил, что солдаты в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Он также обвинил Международный комитет Красного Креста в игнорировании нарушений со стороны Киева
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В украинском плену находится свыше 600 военнослужащих ЛНР, однако точных данных Международный комитет Красного Креста (МККК) не предоставляет, заявил в интервью «Известиям» врио главы республики Леонид Пасечник.

«Говорить о числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ (украинских вооруженных формирований), мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — заявил глава региона.

Пасечник отметил, что власти прикладывают максимальные усилия, чтобы освободить каждого солдата, однако процесс идет тяжело ввиду «непоследовательной позиции украинской стороны, которая не единожды срывала договоренности».

По его словам, солдаты в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Кроме того, правозащитники ЛНР выявили факты ложной информации о причинах смерти содержавшихся на Украине пленных, но МККК проигнорировал это из-за своей «политической ангажированности», отметил Пасечник.

«Луганская Народная Республика не единожды обращала внимание на нарушение украинскими националистами норм международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных», — подчеркнул он.

ЛНР, также как ДНР, Херсонская и Запорожская области были включены в состав России указом президента Владимира Путина 5 октября. Врио главы ЛНР стал Пасечник, руководивший регионом с ноября 2017 года.

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После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Предыдущий обмен пленными состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35», сообщал Пасечник. «Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — написал он тогда. Спустя несколько дней обмен подтвердила и украинская сторона.

До этого, в начале ноября, Минобороны России сообщило об обмене по формуле «107 на 107». Российские военные были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили тогда в ведомстве.

При этом официальных данных о том, сколько российских военных остается в украинском плену, Минобороны не приводит.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине военнопленные Леонид Пасечник ЛНР
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