Минобороны сообщило о возвращении из плена 107 российских военных

В плену солдатам грозила «смертельная опасность», заявили в министерстве. Военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, Украине тоже передадут 107 пленных

Из украинского плена вернулись 107 российских военных, которым грозила «смертельная опасность», заявили в Минобороны России.

Освобожденных бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в ведомстве.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107». «Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников», — сказал он. По словам Пушилина, в числе вернувшихся в Россию — 65 жителей ДНР и ЛНР.

В Киеве об обмене пока не сообщали.

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