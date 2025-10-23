 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнало о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам

Премьер Барт де Вевер жестко против использования замороженных российских активов, сообщает Politico. По данным издания, бельгийский премьер сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Philip Reynaers / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, позиция бельгийского премьера «поставила в тупик» планы, над которыми европейские чиновники «работали месяцами».

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Как пишет Euractiv, де Вевер заявил, что он «сделает все возможное», чтобы заблокировать новый кредит ЕС для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

Он также призвал другие государства — члены ЕС предоставить финансовые гарантии на случай, если деньги придется вернуть Москве.

Кроме того, де Вевер отмечал, что Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в России в случае использования ЕС ее активов. Политик говорил о необходимости гарантий того, что последствия такого решения «будут не только для Бельгии».

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» займа. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.

Брюссель опасается, что арест российских средств станет опасным шагом и юридическим прецедентом не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, писала FT.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Евросоюз Бельгия российские активы использование
Материалы по теме
Премьер Бельгии предупредил об исках в случае конфискации активов России
Политика
Посол в Бельгии заявил, что НАТО и ЕС повышают риски конфликта с Россией
Политика
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
The Economist изобразил на обложке победу Китая в торговой войне с США Политика, 17:44
Песков заявил о надежде на комментарий Путина о переговорах с Трампом Политика, 17:34
Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали за допинг Спорт, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетные семьи Недвижимость, 17:26
Все о том, как получать удовольствие от вина Вино, 17:25
Суд утвердил изъятие 130 объектов на ₽4 млрд у фигуранта дела ОПГ из Сочи Общество, 17:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гладков заявил о 12 раненых после атак ВСУ на Белгород и пригород Политика, 17:21
Объявлены даты проведения «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:20
Трамп побил рекорд Картера по длительности шатдаунов Политика, 17:16
Есть целых шесть видов текучести кадров. Как повлиять на каждый Образование, 17:15
Появились кадры бегства грабителей из Лувра Общество, 17:14
«Это не наша война». Как прошел «Марш мира» с Орбаном в Будапеште Политика, 17:11
В России разработают новую модель жилищной поддержки семей Общество, 17:09