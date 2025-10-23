Politico узнало о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам

Премьер Барт де Вевер жестко против использования замороженных российских активов, сообщает Politico. По данным издания, бельгийский премьер сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами

Барт де Вевер (Фото: Philip Reynaers / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, позиция бельгийского премьера «поставила в тупик» планы, над которыми европейские чиновники «работали месяцами».

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Как пишет Euractiv, де Вевер заявил, что он «сделает все возможное», чтобы заблокировать новый кредит ЕС для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

Он также призвал другие государства — члены ЕС предоставить финансовые гарантии на случай, если деньги придется вернуть Москве.

Кроме того, де Вевер отмечал, что Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в России в случае использования ЕС ее активов. Политик говорил о необходимости гарантий того, что последствия такого решения «будут не только для Бельгии».

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» займа. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.

Брюссель опасается, что арест российских средств станет опасным шагом и юридическим прецедентом не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, писала FT.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.