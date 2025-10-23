Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки при аннексии Западного берега

Трамп исключил аннексию Израилем Западного берега реки Иордан, который частично захвачен им почти 60 лет назад. Президент США отметил, что дал слово арабским странам, что это не случится

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп исключил аннексию палестинского Западного берега реки Иордан Израилем в интервью The Time.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас этого нельзя делать. Мы получили большую поддержку от арабов. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не случится. Если это произойдет, Израиль потеряет всю поддержку со стороны Соединенных Штатов», — сказал он.

Заявление Трампа было сделано еще 15 октября, но публикация интервью совпала с предварительным одобрением парламентом Израиля (Кнессетом) законопроекта о распространении суверенитета страны на оккупированный Западный берег — по сути, аннексии. 25 депутатов проголосовали за продвижение законопроекта, 24 выступили против — в том числе партия премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Это только первый из четырех этапов принятия законопроекта.

Инициативу уже раскритиковали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Вэнс сейчас находится в Израиле. По его словам, решение Кнессета было «глупым политическим трюком» и «оскорбило» США.

МИД Палестины также осудил решение израильского парламента.

Территории на Западном берегу реки Иордан Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году и считает не оккупированными, а спорными, однако такую позицию не разделяют в международном сообществе и ООН (берег отнесен ею к арабской территории). От Израиля постоянно требуют остановить распространение там поселений.

В октябре благодаря усилиям Трампа удалось добиться прекращения огня в секторе Газа. Оно действует с 10 октября с некоторыми нарушениями (так, 19 октября армия Израиля нанесла серию ударов, по ее заявлению, «в ответ на нарушения, совершенные ХАМАС»). В Израиль за этот период вернулись все оставшиеся в живых заложники, захваченные палестинской группировкой в день начала войны 7 октября 2023-го, идет процесс передачи тел погибших. В ответ были освобождены сотни палестинских заключенных.