Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки при аннексии Западного берега
Президент США Дональд Трамп исключил аннексию палестинского Западного берега реки Иордан Израилем в интервью The Time.
«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас этого нельзя делать. Мы получили большую поддержку от арабов. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не случится. Если это произойдет, Израиль потеряет всю поддержку со стороны Соединенных Штатов», — сказал он.
Заявление Трампа было сделано еще 15 октября, но публикация интервью совпала с предварительным одобрением парламентом Израиля (Кнессетом) законопроекта о распространении суверенитета страны на оккупированный Западный берег — по сути, аннексии. 25 депутатов проголосовали за продвижение законопроекта, 24 выступили против — в том числе партия премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Это только первый из четырех этапов принятия законопроекта.
Инициативу уже раскритиковали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Вэнс сейчас находится в Израиле. По его словам, решение Кнессета было «глупым политическим трюком» и «оскорбило» США.
МИД Палестины также осудил решение израильского парламента.
Территории на Западном берегу реки Иордан Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году и считает не оккупированными, а спорными, однако такую позицию не разделяют в международном сообществе и ООН (берег отнесен ею к арабской территории). От Израиля постоянно требуют остановить распространение там поселений.
В октябре благодаря усилиям Трампа удалось добиться прекращения огня в секторе Газа. Оно действует с 10 октября с некоторыми нарушениями (так, 19 октября армия Израиля нанесла серию ударов, по ее заявлению, «в ответ на нарушения, совершенные ХАМАС»). В Израиль за этот период вернулись все оставшиеся в живых заложники, захваченные палестинской группировкой в день начала войны 7 октября 2023-го, идет процесс передачи тел погибших. В ответ были освобождены сотни палестинских заключенных.
