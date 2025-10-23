Вэнс назвал глупым политическим трюком решение Кнессета о Западном береге

Джей Ди Вэнс (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

США не позволят Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Аnadolu.

Накануне, 22 октября, Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроекты о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу.

Вэнс считает, что голосование в израильском парламенте (Кнессете) по вопросу аннексии Западного берега было «глупым политическим трюком». «Нас это оскорбило. Мы не позволим Израилю аннексировать Западный берег», — сказал Вэнс.

О такой позиции в конце сентября заявил и президент США Дональд Трамп. Тогда американский лидер подчеркнул, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег и призвал Израиль остановиться, приводит его слова The Times of Israel. Он также отметил, что обсудил вопрос с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Последний тогда приезжал в Нью-Йорк, чтобы выступить с речью в ООН.

Утверждая 22 октября законопроекты о Западном береге, парламент также утвердил в предварительном чтении предложение распространить израильский суверенитет на крупное еврейское поселение Маале-Адумим на Западном берегу.

Законопроекты должны пройти еще три дополнительных голосования на пленарном заседании и теперь будут переданы в Комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне для дальнейшего рассмотрения.

Крайне маловероятно, что Нетаньяху допустит принятие любого из этих двух законопроектов, пишет газета, одобрение может вызвать трения с администрацией Трампа.