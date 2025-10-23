 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву
ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Расчеты ПВО российских военных сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

По данным Минобороны, в ночь на 23 октября средства противовоздушной обороны сбили 139 украинских дронов над Россией.

Последний раз беспилотник на подлете к российской столице сбивали 7 октября. На место падения обломков были отправлены специалисты экстренных служб.

Материал дополняется

