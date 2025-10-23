ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Расчеты ПВО российских военных сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.
По данным Минобороны, в ночь на 23 октября средства противовоздушной обороны сбили 139 украинских дронов над Россией.
Последний раз беспилотник на подлете к российской столице сбивали 7 октября. На место падения обломков были отправлены специалисты экстренных служб.
