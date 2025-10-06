Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

В предыдущий раз дроны на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении беспилотников Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

По данным Росавиации, в это время ограничения на полеты на несколько часов вводил только Шереметьево, остальные аэропорты столичного региона работали штатно. При этом, согласно данным онлайн-табло, в столичных авиагаванях задержали или отменили около 200 рейсов.

На фоне работы ПВО в подмосковном Реутове пострадали четыре машины, пострадавших не было, сообщал глава городского округа Филипп Науменко.

Материал дополняется.