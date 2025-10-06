Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
В предыдущий раз дроны на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении беспилотников Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.
По данным Росавиации, в это время ограничения на полеты на несколько часов вводил только Шереметьево, остальные аэропорты столичного региона работали штатно. При этом, согласно данным онлайн-табло, в столичных авиагаванях задержали или отменили около 200 рейсов.
На фоне работы ПВО в подмосковном Реутове пострадали четыре машины, пострадавших не было, сообщал глава городского округа Филипп Науменко.
Материал дополняется.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов