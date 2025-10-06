 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

В предыдущий раз дроны на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении беспилотников Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

По данным Росавиации, в это время ограничения на полеты на несколько часов вводил только Шереметьево, остальные аэропорты столичного региона работали штатно. При этом, согласно данным онлайн-табло, в столичных авиагаванях задержали или отменили около 200 рейсов.

На фоне работы ПВО в подмосковном Реутове пострадали четыре машины, пострадавших не было, сообщал глава городского округа Филипп Науменко.

Материал дополняется.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
