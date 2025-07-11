Собянин оценил надежность московской системы защиты от дронов

Московская система противодействия дронам, возникшая через совместную работу госструктур, городских служб и содействия жителей, показала высокую надежность, заявил Собянин. Ранее он говорил, что ПВО Москвы сбивает 99,9% целей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московская система противодействия дронам прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что город активно поддерживает российские Вооруженные силы в борьбе с атаками дронов.

«Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами», — рассказал мэр.

В обеспечении безопасности, как уточнил Собянин, задействованы такие ведомства, как Росгвардия и МВД, а также система «112», городские аварийные службы. Кроме того, в этом принимают участие и сами москвичи. Совместная работа всех этих структур и служб создала эффективную систему защиты Москвы, заключил глава города.

Москва периодически подвергается атакам беспилотников на фоне военной операции, из-за этого городские аэропорты регулярно приостанавливают полеты. Накануне и позавчера Собянин также сообщал об уничтожении нескольких дронов на подлете к столице.

Если ПВО сбивает больше 80% целей — это отличный результат, а система воздушной обороны Москвы сбивает свыше 99% целей, говорил Собянин в конце июня в интервью телеканалу РБК. «В мире никто ничего подобного не достигал», — подчеркивал мэр.

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