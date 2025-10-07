 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
ПВО сбила дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, который летел на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках
Политика

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы, в том числе Москва, периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем на столицу, накануне утром около 6:00 мск. До этого беспилотники на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении аппаратов Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

На фоне угроз атаки беспилотников приостанавливают свою работы российские аэропорты. За ночь 7 октября ограничения вводили в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Новгорода и Ярославля. На момент создания материала, работу возобновил только аэропорт Волгограда.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Москва Сергей Собянин беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках
Политика
В Тюмени после обнаружения беспилотников начались перебои со связью
Политика
Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала, как американские ветераны наживаются на программах помощи США Общество, 05:17
Академик РАН раскритиковал предложение перенести начало уроков на 9 утра Общество, 05:11
Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью Политика, 05:05
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:50
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения Политика, 04:45
Глава фонда ремонта Калининграда потратил ₽9 млн бюджета на корпоративы Общество, 04:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще два аэропорта приостановили полеты Политика, 04:21
Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках Политика, 04:03
Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе Политика, 03:45
В Венесуэле предупредили о готовящейся попытке подрыва посольства США Политика, 03:24
Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX Технологии и медиа, 02:55
Глава Минтруда не поддержал идею введения «налога на тунеядство» Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31