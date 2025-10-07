На подлете к Москве сбили беспилотник

ПВО сбила дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, который летел на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы, в том числе Москва, периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем на столицу, накануне утром около 6:00 мск. До этого беспилотники на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении аппаратов Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

На фоне угроз атаки беспилотников приостанавливают свою работы российские аэропорты. За ночь 7 октября ограничения вводили в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Новгорода и Ярославля. На момент создания материала, работу возобновил только аэропорт Волгограда.