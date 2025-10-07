На подлете к Москве сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, который летел на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы, в том числе Москва, периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем на столицу, накануне утром около 6:00 мск. До этого беспилотники на подлете к Москве сбивали 23 сентября. Об уничтожении аппаратов Собянин сообщал с вечера 22 сентября, о последних двух сбитых дронах он объявил днем 23 сентября. Всего за этот период силы ПВО сбили 46 беспилотников, летевших в сторону Москвы.
На фоне угроз атаки беспилотников приостанавливают свою работы российские аэропорты. За ночь 7 октября ограничения вводили в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Новгорода и Ярославля. На момент создания материала, работу возобновил только аэропорт Волгограда.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов