Медведев заявил, что Трамп «встал на тропу войны»

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Введение США новых санкций против России и отмена американским президентом Дональдом Трампом встречи с российским коллегой в Будапеште — это «акт войны», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. <...> Это теперь его конфликт», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Медведева, решения США и заявления Трампа позволяют России «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». «И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки», — заключил политик.

Вечером 22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний, объяснив это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня, отметив, что «мы ждали очень долго». При этом госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой.

Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он, подчеркнув, что саммит состоится в будущем.

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. 21 октября, Financial Times и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, прошедшего 20 октября.

