Глава Ростовской области Голубев: ПВО отработала по воздушным целям, жертв нет

Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по воздушным целям

Жертв и разрушений на земле нет, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны отработали воздушные цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

По его словам, жертв и разрушений на земле нет.

«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению», — отметил губернатор.

В прошлый раз Голубев сообщал о работе ПВО 19 октября. Тогда, по его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Разрушений и пострадавших не было, указывал глава региона. Незадолго до заявления Голубева портал 161.ru сообщал о «странных следах» и громком звуке над Ростовом-на-Дону и Аксаем.

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