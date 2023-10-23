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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по воздушным целям

Глава Ростовской области Голубев: ПВО отработала по воздушным целям, жертв нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Жертв и разрушений на земле нет, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны отработали воздушные цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

По его словам, жертв и разрушений на земле нет.

«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению», — отметил губернатор.

В прошлый раз Голубев сообщал о работе ПВО 19 октября. Тогда, по его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Разрушений и пострадавших не было, указывал глава региона. Незадолго до заявления Голубева портал 161.ru сообщал о «странных следах» и громком звуке над Ростовом-на-Дону и Аксаем.

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ростовская область Василий Голубев ПВО Военная операция на Украине
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