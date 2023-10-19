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Политика ,  
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В Ростовской области сработало ПВО

Губернатор Голубев сообщил о сбитой ПВО Ростовской области воздушной цели
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Объект уничтожили в 10:10 мск, Разрушений и пострадавших нет.

Издание «161.ru» до сообщения губернатора написало о «странных следах» в небе и громком звуке над Ростовом-на-Дону и Аксаем, который слышали местные жители.

О звуках взрыва жители Ростова-на-Дону, Аксая и Батайска сообщали и накануне, 18 октября. В ростовском правительстве тогда заявили, что «средства ПВО не были задействованы».

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