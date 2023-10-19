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В Ростовской области сработало ПВО
Губернатор Голубев сообщил о сбитой ПВО Ростовской области воздушной цели
Силы ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Объект уничтожили в 10:10 мск, Разрушений и пострадавших нет.
Издание «161.ru» до сообщения губернатора написало о «странных следах» в небе и громком звуке над Ростовом-на-Дону и Аксаем, который слышали местные жители.
О звуках взрыва жители Ростова-на-Дону, Аксая и Батайска сообщали и накануне, 18 октября. В ростовском правительстве тогда заявили, что «средства ПВО не были задействованы».
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