Старовойт: часть поселка в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Часть поселка в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Фото: Яндекс.Карты

В Курской области поселок Теткино частично остался без света после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично отсутствует свет. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения», — написал он.

По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

Власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

18 октября артиллерия украинской армии обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области. В тот же день в регионе под обстрел ВСУ попало село Дроновка.